+0ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
- Образование17.14 Сколько молодых педагогов придут в слуцкие школы 1 сентября
- Промышленность16.59 Три новых 130-тонных «БЕЛАЗа» будут работать в пустыне Гоби
- COVID-19, В мире16.42 Болгария продлила режим ЧС до конца сентября
- В Минской области16.29 «Импульс добра» — люди с ограниченными возможностями совершили экскурсии по Копыльщине
- Спорт16.14 В Жодино прошли соревнования среди начинающих гребцов
- В Минской области16.01 «Беларуськалий» начал строительство восьмого по счету рудника
- Общество15.46 Фотофакт: в Вилейке появилась необычная велопарковка
- В мире15.34 Украина вновь закроет свои границы для иностранцев
- В Минской области15.16 В Солигорске переносится ежегодный легкоатлетический забег
- В мире15.07 В Германии задержали белорусского водителя в состоянии наркотического опьянения
- COVID-19, В стране15.02 COVID-19 в Беларуси победили 69 378 человек. Статистика 26 августа
- В стране15.01 Дожди и до +21°С — погода 27 августа
- Образование, Регион14.48 На Минщине 1 сентября торжественные линейки пройдут для всех школьников
- Афиша, Регион14.33 «Зямля і неба Фердынанда». Міжнародны пленэр юных мастакоў пройдзе на Валожыншчыне
- Спорт14.24 Басков вместо Савилова — сменился председатель в федерации хоккея Беларуси
- Минщина удивительная, Регион14.16 Вода живая: пять столетий не пересыхает «Мураванскі латак» в Логойском районе
- В Минской области, Регион14.01 Первая во всем. Обновленной и помолодевшей встретит учеников Логойская школа №1
- Регион, Спорт13.47 Фиаско в родных стенах — юные хоккеистки из Смолевичей проиграли 0:18 на старте Спартакиады
- Регион, Сельское хозяйство13.43 В Стародорожском районе открыли новую ферму
- Образование, Регион13.32 «Мы прикладываем немало усилий, чтобы ученикам было комфортно» — директор школы
- Еда, Регион13.13 Готовим крамбл с ягодами и овсянкой
- В Минской области, Регион13.01 Этот учебный год будет волнительным — учитель года Минской области-2020
- В Минской области12.49 Самая высокая в Солигорске, низкая — в Мяделе. Июльский зарплатный рейтинг Минщины
- В стране12.38 И сильные нуждаются в защите — в Беларуси обсуждают закон об охране зубров
- Происшествия12.29 В Воложине мотоциклист сбил насмерть женщину
- В Минской области, Регион12.26 Необычные надписи появились на асфальте в Смолевичах
- Наука12.12 Солнечную панель для безотходного производства экологически чистого топлива создали ученые