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«Не дай Бог все это пережить детям и внукам» — вспоминает 96-летняя свидетельница расправы над евреями

Жительница деревни Звериничи Логойского района Елизавета Андреевна Давидович с трудом вспомнит события вчерашнего дня, но произошедшее несколько десятилетий назад способна собрать буквально по крупицам.  Не затерялись в памяти ветерана и трудные годы войны, которую сельчанка встретила девушкой.

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