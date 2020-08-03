Жительница деревни Звериничи Логойского района Елизавета Андреевна Давидович с трудом вспомнит события вчерашнего дня, но произошедшее несколько десятилетий назад способна собрать буквально по крупицам. Не затерялись в памяти ветерана и трудные годы войны, которую сельчанка встретила девушкой.